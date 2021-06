U21 will gegen die Niederlande „Respekt ablegen“

Die deutschen U21-Spieler erwartet ein intensives Halbfinale gegen die Niederlande.

Marton Monus/dpa

Frankfurt am Main. Deutschlands U21-Nationalmannschaft erwartet in der Runde der letzten Vier gegen die Niederlande einen intensiven Kampf um den Einzug ins EM-Finale.

„Es wird wieder so ein enges Match wie in der Gruppenphase“, sagte Verteidiger Nico Schlotterbeck mit Blick auf das 1:1 zwischen beiden Mannschaften in der Vorrunde des Turniers Ende März. „Wir kennen die jeweiligen Stärken und Schwächen. W