Will zeitnah einen neuen Werder-Trainer präsentieren: Frank Baumann.

Carmen Jaspersen/dpa

Bremen. Rund eine Woche nach dem Abstieg aus der Bundesliga gibt es bei Werder Bremen erste personelle Konsequenzen. Die betreffen aber nicht die Person, die an der Weser derzeit am meisten in der Kritik steht.

Frank Baumann soll bei Werder Bremen den Neuaufbau nach dem Erstliga-Abstieg einleiten. Ob der Geschäftsführer aber eine langfristige Zukunft an der Weser hat, ist weiter unklar.Zwar sprach der Aufsichtsrat des neuen Fußball-Zweitligisten B