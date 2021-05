Automatismen und Gier: Löw stachelt Müller und Co. an

Bundestrainer Joachim Löw belastet seine EM-Spieler in den ersten Tagen in Österreich hart.

Christian Charisius/dpa

Seefeld in Tirol. Die Trainings-Maloche in Tirol geht weiter. Bundestrainer Löw stachelt sein EM-Personal immer wieder mit Wettbewerbsformen im Training an. Es geht um Automatismen, Gier und Gewinner-Mentalität.

Thomas Müller, Joshua Kimmich, Matthias Ginter und Christian Günter sind die ersten Sieger im DFB-Trainingscamp 2021.Die Gewinner im Kleinfeld-Turnier Vier-gegen-Vier wurden vor dem Panorama der Tiroler Alpen von den Kollegen lautstark bekl