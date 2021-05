Zeigte sich beim Abschlusstraining in bester Laune: U21-Trainer Stefan Kuntz.

Marton Monus/dpa

Frankfurt am Main. Anton Stach von Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth ersetzt im EM-Halbfinale der deutschen U21-Nationalmannschaft den gesperrten Niklas Dorsch.

Zudem bringt Nationaltrainer Stefan Kuntz in der Partie gegen Dänemark am Montag (21.00 Uhr/ProSieben) in Szekesfehervar U21-Rückkehrer Florian Wirtz von Beginn an. Der 18 Jahre alte Profi von Bayer Leverkusen hatte die Gruppenphase des Tur