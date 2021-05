Thomas Müller (M.) sieht seine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft zunächst als Sechs-Wochen-Projekt.

Christian Charisius/dpa

Seefeld in Tirol. Joachim Löw will in Seefeld ein EM-Team mit „Gewinnermentalität“ aufbauen. Die Forderung wird von einem Champions-League-Siegertrio um Finalheld Havertz prompt umgesetzt. Auch Müller hat beim DFB-Comeback „Großes“ vor und will das Nationalteam „ans Limit“ puschen.

Radio Müller sendete aus dem Teamhotel solange, bis Mats Hummels die Sendung abrupt beendete.Der Dortmunder holte seinen Rückkehrer-Kumpel Thomas Müller kurzerhand vom Mikrofon weg, aber eigentlich war nach einer halben Stunden Pressekonfer