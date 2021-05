Der Wolfsburger Maxence Lacroix kehrte nur elf Tage nach seiner Corona-Infektion zurück aufs Spielfeld.

imago images/Avanti

Wolfsburg. Rund 13 Prozent aller Bundesliga-Profis haben laut einer Auswertung eine Corona-Infektion durchgestanden. Einige Klubs hielten sich nicht an die empfohlene Pause für ihre Spieler.

Sportmediziner Wilhelm Bloch hat sich erstaunt über die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der abgelaufenen Saison der Fußball-Bundesliga gezeigt. "Abgeglichen mit dem, was wir an Fußballern in der ersten Bundesliga haben, ist das doch schon