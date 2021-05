U21 glaubt an Titelchance: „Können alles erreichen“

Stefan Kuntz hat keine „Angst vorm Scheitern“.

Swen Pförtner/dpa

Frankfurt am Main. Die Favoriten sind andere, doch Deutschlands U21-Auswahl gibt sich vor dem Start in die K.o.-Phase der EM dennoch selbstbewusst. Schon im Viertelfinale wartet in Dänemark ein unbequemer Gegner. Für Optimismus sorgen auch ein Rückkehrer und Final-Experte Kuntz.

Kurz vor dem Start in die EM-Finalrunde ließ sich Stefan Kuntz doch noch zu einer Kampfansage an die Konkurrenz hinreißen.„Natürlich will ich wieder ins Endspiel kommen“, sagte der 58-Jährige vor dem EM-Viertelfinale mit seinen U21-Fußballe