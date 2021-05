Finalisten am Donnerstag zu Löw - Keine Quarantäne

Fußball: Nationalmannschaft, Trainingslager, Training. Serge Gnabry (l-r), Mats Hummels, Torwart Manuel Neuer, Bundestrainer Joachim Löw und Thomas Müller auf dem Trainingsplatz.

Christian Charisius/dpa

Seefeld in Tirol. Bundestrainer Joachim Löw erwartet seine drei Champions-League-Sieger vom FC Chelsea sowie Ilkay Gündogan von Manchester City am Donnerstag im Trainingslager der Fußball-Nationalmannschaft in Seefeld.

Antonio Rüdiger, Kai Havertz, Timo Werner und Gündogan werden nach dem Finale der Königsklasse in Porto nur für maximal 24 Stunden ins Coronavirus-Variantengebiet Großbritannien zurückehren, wie DFB-Sprecher Jens Grittner mitteilte. Damit k