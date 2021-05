Trifft mit Deutschlands U21 auf Dänemark: Lukas Nmecha.

Swen Pförtner/dpa

Frankfurt am Main. Bis zu 14.000 Fans können beim EM-Viertelfinale der deutschen U21 gegen Dänemark am Montag dabei sein. Die Vorfreude im DFB-Team ist groß. Zeit für eine Aufwärmphase bleibt zum Start aber nicht.

Auch bei bewölktem Himmel genossen Stefan Kuntz und seine U21-Fußballer gut gelaunt die letzten Stunden im Trainingslager in Südtirol.Am Samstagnachmittag sollte es für den Coach und die deutsche Auswahl per Flieger nach Ungarn gehen, wo am