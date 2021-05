Löw spricht über seine Pläne in Seefeld - Warten auf Kroos

Bundestrainer Joachim Löw schwört die Nationalspieler auf die EM ein.

Christian Charisius/dpa

Seefeld in Tirol. Bevor Toni Kroos zum DFB-Team nach Österreich fliegen darf, muss er in Spanien einen negativen Corona-Test vorweisen und sich auch in Seefeld untersuchen lassen. Er ist nicht der einzige, der fehlt.

Am Wochenende wartet Bundestrainer Joachim Löw weiter auf eine positive Nachricht von Führungskraft Toni Kroos. Der 101-malige Fußball-Nationalspieler ist derzeit in Madrid noch in häuslicher Quarantäne, nachdem er sich mit dem Corona-Virus