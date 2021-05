Frau mit klarer Meinung: Ex-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb.

Ole Spata/dpa

Frankfurt am Main. Sie will keine Namen nennen. Sie will Verantwortung übernehmen. In einem „FAZ“-Interview spricht die ehemalige Schiedsrichterin über den DFB und die Initiative „Fußball kann mehr“.

Bibiana Steinhaus-Webb hat sich enttäuscht gezeigt, dass so wenige Frauen nach ihr den Weg als Schiedsrichterin in die höchsten deutschen Fußball-Ligen gefunden haben. „Ich war als Bundesliga-Schiedsrichterin eine Exotin – aber nachdem ich