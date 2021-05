Ankunft in Seefeld: Müller und Hummels wieder im DFB-Kreis

Thomas Müller grüßt bei seiner Ankunft am Hotel Nidum in Österreich.

Christian Charisius/dpa

Seefeld in Tirol. Bei bestem Wetter starten Joachim Löw und sein Team in den Tiroler Alpen in die EM-Vorbereitung. Die Rückkehrer Müller und Hummels sollen schnell ein Führungs-Vakuum schließen.

Joachim Löw zeigte sich mit Gesichtsmaske kurz vor dem idyllisch gelegenen Teamhotel, als er in der Tiroler Mittagssonne auf seine prominenten Rückkehrer Thomas Müller und Mats Hummels wartete. Die Rio-Weltmeister wurden wenig später vom DF