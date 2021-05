Willkommen in Österreich: Seefeld ist bereit für das DFB-Team.

Seefeld in Tirol. Für den Tourismus in Seefeld ist das am Freitag beginnende EM-Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft „extrem wichtig“ nach dem monatelangen Corona-Lockdown.

