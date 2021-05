Verlässt den DFB: Der bisherige Generalsekretär Friedrich Curtius.

Frankfurt am Main. Das Kapitel Friedrich Curtius ist beim DFB beendet. Nach Präsident Fritz Keller geht der höchste Hauptamtliche. Mit Heike Ullrich besetzt zumindest vorübergehend erstmals eine Frau den wichtigen Posten.

Beim krisengeplagten DFB ist der nächste Chef-Stuhl geräumt. In Generalsekretär Friedrich Curtius beendete der höchste hauptamtliche Manager seine Arbeit in der Zentrale in Frankfurt am Main.Der 45-Jährige und der Verband einigten sich auf