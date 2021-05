Neuer Bundestrainer Flick: Die logische Lösung

Osnabrück. Hansi Flick übernimmt nach der Fußball-Europameisterschaft das Amt des Bundestrainers von Joachim Löw. Die Entscheidung ist so wenig überraschend wie sie logisch ist. Ein Kommentar.

Wenn in den vergangenen Monaten oder eigentlich sogar Jahren Nachrichten aus der DFB-Zentrale in Frankfurt kamen, waren diese meist schlechter Natur. Im skandalumwitterten Verband knirscht und knackt es an allen Ecken und Enden. Um so erleichterter werden die verbliebenen Verantwortlichen beim DFB gewesen sein, dass die Nachfolgeregelung der Ära Löw ganz glatt über die Bühne ging.

Am Anfang noch nicht der Favorit

Auf Jogi folgt nun also Hansi. Als Löw im März seinen Abschied angekündigt hatte, galt Flick nicht unmittelbar als Favorit auf den ersten Trainerposten des Landes. Es war anzunehmen, dass der FC Bayern sich mit aller Macht dagegenstemmen würde, um nicht seinen Erfolgscoach zu verlieren. Der Wind drehte sich aber ziemlich schnell, denn Flick hatte offenbar schnell großes Interesse am Job als Bundestrainer. Das gestörte Binnenklima bei den Bayern vor allem mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic tat sein übriges und so verkündete der Trainer seinen Abschiedswunsch aus München ganz selbstbewusst und ohne vorherige Absprache mit dem Verein nach dem Bundesligaspiel in Wolfsburg.

Flick ist kein bequemer Ja-Sager

Spätestens ab diesem Zeitpunkt war klar, dass es Flick zurück zum DFB ziehen wird, auch wenn er bis zuletzt betonte, dass eben noch nicht alles klar sei. Wie sein Vorgänger Löw hat Flick offenbar gerne selbst die Fäden in der Hand und wollte es nicht als Selbstverständlichkeit sehen, dass er den Job übernimmt. So ruhig und entspannt der 56-Jährige nach außen wirkt, ist er eben nicht. Flick ist als Bundestrainer die logische Lösung, ein bequemer Ja-Sager ist er dabei nicht. Wer ihn in dieser Hinsicht unterschätzt, macht einen Fehler – schon zweimal hat er den DFB unzufrieden verlassen. Flick kennt das Umfeld der Nationalmannschaft, wird aber seine eigenen Vorstellungen haben und umsetzen - auch gegen Widerstände.

Eine reizvolle Angelegenheit

Dem Verband die dringend benötigten Reformen zu verpassen, ist dabei nicht Flicks Aufgabe. Aus sportlicher Sicht ist es eine reizvolle Angelegenheit. Das deutsche Team hat viel Potenzial, aber auch noch eine Menge Entwicklungsmöglichkeiten und die berühmte "Luft nach oben". Das gilt besonders für das Standing bei den Fans. Die Beliebtheitswerte sind sehr niedrig und man hat das Gefühl, dass sich das selbst mit einer erfolgreichen Europameisterschaft nicht ändern würde. So kann ein neuer Bundestrainer quasi bei null starten - es gibt sicher schlechtere Momente, um diesen Job zu übernehmen.