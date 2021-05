Tim Walter trainierte zuletzt den VfB Stuttgart.

Swen Pförtner/dpa

Hamburg. Fußball-Zweitligist Hamburger SV steht nach übereinstimmenden Medienberichten kurz vor der Verpflichtung von Trainer Tim Walter.

Nach Informationen der „Bild“-Zeitung sollen sich die Club-Verantwortlichen mit dem 45-Jährigen weitgehend einig sein.Walter werde am Dienstag in der Hansestadt erwartet. Er soll für zwei Jahre unterschreiben und am Nachmittag bereits im V