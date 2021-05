Klopp und Tuchel: Liverpool und Chelsea in der Königsklasse

Jürgen Klopp, Trainer vom FC Liverpool, gestikuliert an der Seitenlinie.

Phil Noble/PA Wire/dpa

Liverpool. Mit einem Schlussspurt haben Jürgen Klopp und der FC Liverpool in der Premier League doch noch sein Ziel erreicht. Auch Chelsea und Thomas Tuchel dürfen trotz einer Niederlage jubeln.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben es geschafft: Die Reds spielen in der kommenden Saison doch wieder in der Champions League.Durch den 2:0 (1:0)-Sieg gegen Crystal Palace am letzten Spieltag der englischen Premier League stürmte die K