Begeisterung in Bochum und Fürth - Enttäuschung in Kiel

Der VfL Bochum kehrt als Zweitliga-Meister in die Bundesliga zurück.

Guido Kirchner/dpa

Frankfurt am Main. Der VfL Bochum ist nach elf langen Jahren wieder zurück in der Fußball-Bundesliga, auch für Greuther Fürth gibt es ein Happy End. Am letzten Spieltag der zweiten Liga verspielt Holstein Kiel dagegen den direkten Aufsteig und geht in die Relegation. Braunschweig steigt ab.

Grenzenloser Jubel im Revier und im Frankenland, große Enttäuschung an der Ostseeküste nach einem dramatischen Aufstiegskampf.Der VfL Bochum ist seiner Favoritenstellung gerecht geworden und hat mit dem 3:1 gegen den SV Sandhausen nach elf