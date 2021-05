Unions Stürmer Max Kruse (M) jubelt mit seinen Teamkameraden nach seinem Tor in der Nachspielzeit zum späten 2:1-Sieg gegen RB-Leipzig.

John Macdougall/AFP-Pool/dpa

Frankfurt am Main. Werder Bremen steigt nach 41 Jahren ab, Arminia Bielefeld feiert bierselig die Rettung. Bei den Bayern sehen 250 Zuschauer emotionale Abschiede und einen unglaublichen Rekord.

Was für ein Bundesliga-Finale! Ein Kölner Tor in der 86. Minute besiegelt den Bremer Abstieg, mit einem Treffer in der 90. Minute schießt sich Robert Lewandowski zum alleinigen Rekordmann - und in der zweiten Minute der Nachspielzeit beförd