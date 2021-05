Warum Arminia Bielefeld am Samstag aus der Bundesliga absteigt …

Gerettet: Die Kölner Uwe Fuchs und Karsten Baumann (oben) nach dem Sieg gegen Schalke im Mai 1993.

imago/Horstmüller

Frankfurt. Am letzten Spieltag geht es in drei Partien für ein Team um Leben und Tod. Die Bundesliga ist 57 Jahre alt, es finden sich im Archiv Vorläufer: Bremen musste Gladbach schlagen, Köln Schalke und Bielefeld in Stuttgart bestehen.

Als Werder Bremen 1999 den Matchball nutzteAm auffälligsten sind die Parallelen bei Werder Bremen gegen Borussia Gladbach. Auf den Tag genau vor 22 Jahren, am 22. Mai 1999, stand Werder gegen jene Elf auch unter Druck, wobei die Rettung s