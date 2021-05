Verteidigte den DFB gegen Kritik: Theo Zwanziger.

Boris Roessler/dpa

Frankfurt am Main. Der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger hat die Kritik des zu Wochenbeginn aus dem Amt geschiedenen Fritz Keller am größten Fachsportverband der Welt in Teilen energisch zurückgewiesen.

Zugleich empfahl der 75-Jährige dem DFB, den er von 2004 bis 2012 führte, sich bei der Suche nach einer neuen Führungscrew Zeit zu lassen. „Weder Schnellschüsse noch Hinterzimmerlösungen sind gefragt. Der neue Mann oder die neue Frau an der