Zur Kadernominierung von Joachim Löw: Viele offene Fragen vor dem EM-Start

Wieder vereint: Joachim Löw, Thomas Müller, Mats Hummels (von links). Fotomontage: imago/Simon

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Osnabrück. Thomas Müller und Mats Hummels sind zurück in der Nationalelf, dazu hat Joachim Löw als Fußball-Bundestrainer mit den Nominierungen von Kevin Volland, Christian Günter und Jamal Musiala mal wieder für Überraschungen gesorgt. Baustellen bleiben aber: Kommentator Benjamin Kraus nennt Kopfballstärke, Konterabsicherung und Hierarchie.

Angezählt nach dem desaströsen WM-Aus in Russland und schwachen Auftritten seiner Elf in der Nations League mit dem Höhepunkt des 0:6-Disasters in Spanien. Selbstverschuldet unter Druck geraten nach dem zwischenzeitlichen Rauswurf von Thoma