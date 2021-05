Vor der WM 2006 holten Bundestrainer Jürgen Klinsmann (r) und Joachim Löw David Odonkor in den DFB-Kader.

Oliver Berg/dpa

Frankfurt am Main. Bei Joachim Löw gehören Kader-Überraschungen einfach dazu. Los geht's 2006 an der Seite von Klinsmann: Da glaubt Stürmer Kuranyi an einen üblen WM-Scherz.

Auch bei der Nominierung seines letzten Turnierkaders verblüfft Joachim Löw mal wieder mit einigen Personalentscheidungen.Der Bundestrainer reaktiviert für die Fußball-EM die von ihm zwei Jahre zuvor ausgemusterten 2014-Weltmeister Thomas M