Der 1. FC Union Berlin möchte vor Zuschauern spielen.

Andreas Gora/dpa-Pool/dpa

Frankfurt am Main. Der Fußball freut sich auf die ersten Spiele vor Zuschauern seit knapp sieben Monaten. Die vereinzelte Stadion-Rückkehr nährt die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Geisterspiele.

In Berlin und Rostock laufen die Vorbereitungen für die ersehnte Fan-Rückkehr in die Stadien auf Hochtouren - und ein Großteil der Fußball-Branche fiebert mit.Dass der Ball beim Saisonfinale an diesem Wochenende erstmals seit langer Zeit wi