Bericht: Müller kehrt für EM in Nationalmannschaft zurück

Thomas Müller (r) könnte bei der EM sein Comeback im Team von Bundestrainer Joachim Löw geben.

Christian Charisius/dpa

Frankfurt am Main. Das Müller-Comeback ist offenbar perfekt. Joachim Löw hat laut eines Medienberichts seine starre Haltung aufgegeben und setzt bei der EM doch auf den Führungsspieler aus München. Der Bundestrainer will sich erst am Mittwoch zu der Personalie äußern.

Joachim Löw soll einem Medienbericht zufolge Thomas Müller doch noch einmal in die Fußball-Nationalmannschaft zurückholen. Wie die „Bild“-Zeitung ohne Quellen-Angabe berichtet, wird der Ex-Weltmeister von 2014 im Aufgebot der DFB-Auswahl fü