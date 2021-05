Will am Montag als DFB-Präsident zurücktreten: Fritz Keller.

Sebastian Gollnow/dpa

Frankfurt am Main. Am Montag will DFB-Präsident Fritz Keller seinen Rückzug offiziell machen. DFL-Chef Seifert steht für das Amt nicht zur Verfügung. Setzt der Verband künftig auf eine Frau an der Spitze?

Christian Seifert hat energisch abgewunken, Karl-Heinz Rummenigge scheint auch keine große Lust zu haben. Vor dem am morgigen Montag erwarteten Rücktritt des gescheiterten Präsidenten Fritz Keller mehren sich die Rufe nach einer weiblichen