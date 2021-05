Hatte in Freiburg seinen 41. Saisontreffer bereits auf dem Fuß: Bayern-Torjäger Robert Lewandowski (l).

Tom Weller/dpa

Freiburg im Breisgau. 40 Tore in einer Saison! Robert Lewandowski hat die historische Bestmarke der Fußball-Bundesliga geknackt - und kann sie kommenden Samstag sogar noch überbieten.

In welche Sphären dringt dieser Mann noch vor? Zumindest eine Woche teilt sich Robert Lewandowski den Torrekord in der Fußball-Bundesliga noch mit Gerd Müller. Am 34. Spieltag will er ihm den Rekord nun aber ganz wegschnappen. „Ich weiß, wa