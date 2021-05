Nach dem 0:0 der Kölner bei Hertha BSC ist der FC unter Druck.

Berlin. Die Kölner bleiben vor dem Saison-Finale auf dem direkten Abstiegsplatz und sind auf Schützenhilfe angewiesen. Die eigene Aufgabe ist vermeintlich leicht - aber tückisch.

Es ist seit Monaten das Horror-Szenario unter Fans des 1. FC Köln. Am letzten Spieltag, möglicherweise noch durch ein spätes Tor gegen den FC Schalke 04, Arm in Arm mit den Schalkern abzusteigen.„Das wäre grausam“, sagte nach dem 0:0 bei He