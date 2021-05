Bundesliga: Das war der Samstag, das kommt am Sonntag

Der 1. FC Köln bleibt nach dem 0:0 in Berlin auf Abstiegsplatz 17.

Soeren Stache/dpa-Pool/dpa

Frankfurt am Main. Kurz vor dem Saisonende steht in der Bundesliga der Abstiegskampf im Fokus - und wieder einmal Robert Lewandowski. Der Pole holt „Bomber“ Gerd Müller ein, im Tabellenkeller zittert noch ein Trio.

Der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga bleibt bis zum Schluss spannend. Der 1. FC Köln, Werder Bremen und Arminia Bielefeld machen am kommenden Wochenende den zweiten Absteiger neben dem FC Schalke 04 und den Teilnehmer an der Relegati