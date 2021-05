Ondrej Duda will den Abstieg des 1. FC Köln verhindern.

Matthias Balk/dpa

Frankfurt am Main. Der vorletzte Bundesliga-Samstag dieser Corona-Saison bietet vor allem in der Abstiegszone reichlich Spannung in direkten Duellen. Einen lange als unerreichbar geltenden Rekord will sich dagegen Robert Lewandowski holen.

Der Blick in der Fußball-Bundesliga richtet sich an diesem vorletzten Spieltag zunächst auf den Abstiegskampf. Läuft es schlecht für den 1. FC Köln, könnten die Rheinländer Schalke heute (15.30 Uhr/Sky) in die 2. Liga folgen. Hertha BSC wür