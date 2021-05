Begegnung zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig am 32. Spieltag im Signal Iduna Park.

Martin Meissner/dpa

Berlin. So viel Chancengleichheit gab es in einem Pokalfinale schon lange nicht mehr. Weder die Leipziger noch die Dortmunder gehen als Favoriten in den Showdown von Berlin.

Für den bisher titellosen RB Leipzig ist es das erst zweite Endspiel im DFB-Pokal, für den viermaligen Sieger des Wettbewerbs Borussia Dortmund das bereits zehnte. Doch ungeachtet dieser Zahlen dürfte es das wohl offenste Finale der vergang