Bald wieder vereint beim DFB? Bundestrainer-Wunschkandidat Hansi Flick (r) und Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff.

picture alliance / Arne Dedert/dpa

Frankfurt am Main. Joachim Löw berät in Berlin mit seinem engsten Stab. Am 19. Mai beendet er das Rätselraten um Müller, Hummels und Co. DFB-Direktor Bierhoff intensiviert das Werben um Flick. Die Bundestrainerfrage soll vorm EM-Anpfiff geregelt sein.

Beim Fußball-Nationalteam bahnen sich namhafte Comebacks an. DFB-Direktor Oliver Bierhoff will die „guten Gespräche“ mit dem Wunschkandidaten Hansi Flick nach dem Meisterschaftsgewinn des FC Bayern zügig „intensivieren“ und die Nachfolge fü