Frankfurt will BVB jagen - Mainz vor Rettung

Der Mainzer Jonathan Burkhardt (l) und der Frankfurter Djibril Sow kämpfen resolut um den Ball.

Thomas Frey/dpa

Frankfurt am Main. Eintracht Frankfurt hat die Qualifikation für die Champions League nicht mehr in eigener Hand. In den letzten zwei Partien müssen die Hessen auf einen Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Der FSV Mainz 05 ist nach dem 1:1 hingegen gut wie gerettet.

Trotz des erneuten Rückschlags im Kampf um die Champions-League-Plätze für Eintracht Frankfurt wollte Kevin Trapp gar keine Zweifel aufkommen lassen. „Ja!“, sagte der Nationalkeeper knapp und bestimmt auf die Frage, ob die Hessen auch nach