Der Meistermacher: Die Begegnungen den FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach machten schon dreimal den Meister – so wie 1986 mit (von links) Dieter Hoeneß, Trainer Udo Lattek und Präsident Dr. Fritz Scherer. Auch 2021 wieder?

imago images/Werek

Frankfurt. Der Klassiker der Siebzigerjahre steht am Samstag an, bei Sky läuft er auch in der Gegenwart unter der Bezeichnung „Top Spiel“ und wird entsprechend spät angepfiffen (18.30 Uhr): Der FC Bayern München empfängt Borussia Mönchengladbach. Wenn alles normal läuft, macht dieses Spiel den Meister – und das nicht zum ersten Mal.

Dreimal wurde mit dieser Paarung der Deutsche Meister ermittelt, noch liegt sie gleichauf mit Bayerns Duellen gegen Kaiserslautern, Hertha BSC, Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg. Nun kann der Rekordmeister, mit Gladbachs freundlicher Unte