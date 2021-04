DFB-Treffen in Potsdam: Tag der Wahrheit für Keller

Durchfährt momentan unruhige Fahrwasser: DFB-Präsident Fritz Keller.

Uli Deck/dpa

Frankfurt am Main. Die Empörung über Fritz Keller und seinen Nazi-Vergleich war riesig - ebbte aber schnell ab. In Potsdam kommen die DFB-Granden in Präsenz zusammen.

Der Tag der Arbeit wird für DFB-Präsident Fritz Keller zum Tag der Wahrheit. Nur wenige Tage nach dem scharf kritisierten Nazi-Vergleich kommt es in einem Kongresshotel in Potsdam am Wochenende zum Aufeinandertreffen der Verbandsgranden.Ers