Das Finale im Olympiastadion in Berlin am 13. Mai wäre für Holstein Kiel der größte Erfolg seit Jahrzehnten.

Imago

Dortmund. Holstein Kiel bestreitet ein historisches Spiel gegen den BVB. Der Zweitligist kann den Sprung ins Finale schaffen.

Die Kieler Sportvereinigung (KSV) Holstein von 1900 könnte am Sonnabend ab 20.30 Uhr im DFB-Pokal-Halbfinale bei Borussia Dortmund Fußball-Geschichte schreiben und als erster Verein aus Schleswig-Holstein den Einzug in das Pokalfinale im Be