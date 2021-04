Rüdiger erwartet enges Duell gegen Real: „Wir sind in Form“

Trainer Thomas Tuchel (r) und Antonio Rudiger treffen mit dem FC Chelsea auf Real Madrid.

Neil Hall/PA Wire/dpa

Ciudad Deportiva del Real. Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger vom FC Chelsea blickt gelassen auf das Halbfinal-Duell der Champions League mit dem vermeintlichen Favoriten Real Madrid.

„Ich denke, die Leute erwarten von Madrid viel mehr als von Chelsea in diesem Spiel. Mal schauen, was passiert. Aber ich denke, es wird eng werden“, sagte der frühere Stuttgarter vor dem Gastspiel des Teams von Trainer Thomas Tuchel am Dien