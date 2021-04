Im DFB-Pokal stehen am Wochenende die Halbfinals an.

Matthias Balk/dpa

Frankfurt am Main. Im DFB-Pokal werden in dieser Woche die beiden Finalisten ermittelt. Fällt beim FC Bayern eine Entscheidung über Trainer Hansi Flick? Was macht die UEFA mit den Super-League-Rebellen?

Werder Bremen gegen RB Leipzig am Freitag, Borussia Dortmund gegen den Bayern-Bezwinger Holstein Kiel am Samstag: Im DFB-Pokal stehen am kommenden Wochenende die beiden Halbfinals an.Ohne deutsche Vereinsbeteiligung geht es in der Champions