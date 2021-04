Amadou Haidara (r) bejubelt sein Tor zum 1:0 gegen den VfB Stuttgart mit Kevin Kampl.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzig. Die „beste Saison der Vereinsgeschichte“ ist für Trainer Nagelsmann im Bundesliga-Endspurt wieder in greifbarer Nähe. Mit dem Sieg gegen nicht nur personell unterlegene Schwaben vertagt RB die Titelparty des FC Bayern und holt zugleich Schwung für das Pokalhalbfinale.

RB Leipzig hat den Titelgewinn des FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga noch einmal verschoben. Das Team von Julian Nagelsmann gewann am Sonntag in Überzahl gegen den VfB Stuttgart mit 2:0 (0:0).Trotz des Erfolgs der Sachsen und der