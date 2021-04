Bayern patzen in Mainz - Gespräche über Flick-Abschied

Bedient: Für Bayern-Trainer Hansi Flick und sein Team gab es in Mainz nichts zu holen.

Tom Weller/dpa-Pool/dpa

Mainz. Die Meisterparty der Bayern in Mainz fällt aus. Trainer Hansi Flick ist enttäuscht über die vierte Saisonschlappe. Für ihn stehen in den nächsten Tagen zukunftsweisende Gespräche mit der Club-Führung an.

Die Bayern-Bosse um Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge waren nach dem seltsam blutleeren Auftritt des designierten deutschen Meisters in Mainz genauso schnell verschwunden wie die enttäuschten Profis. Kein Jubel, keine Siegerfotos - die fe