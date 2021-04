Die Spiel von Sanhausen feiern ein Tor im Heimspiel gegen Hannover 96.

Uwe Anspach/dpa

Düsseldorf. Der HSV holt spät noch einen Punkt, Fürth dagegen patzt im Aufstiegsrennen. Nutznießer sind die Quarantäne-Rückkehrer aus Kiel, die nach der Pause gleich gewinnen. Im Tabellenkeller schafft Aue vorzeitig den Klassenerhalt und auch Nürnberg feiert schon.

Der Hamburger SV ist im Aufstiegsendspurt der 2. Fußball-Bundesliga im vierten Spiel in Serie sieglos geblieben. Nach der Pleite zuvor in Sandhausen kam der Tabellendritte am Sonntag bei Jahn Regensburg nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.Dabei