FC Bayern mit Top-Torjäger Lewandowski in Mainz

Ist nach seiner Verletzungpause zurück in Bayerns Startelf: Torjäger Robert Lewandowski.

Tom Weller/dpa-Pool/dpa

Mainz. Robert Lewandowski gibt nach rund vierwöchiger Verletzungspause im Gastspiel des FC Bayern München beim FSV Mainz 05 sein Comeback in der Fußball-Bundesliga.

Der Top-Torjäger steht in der Partie erstmals seit dem 20. März beim 4:0 gegen den VfB Stuttgart wieder in der Startelf des Rekordmeisters, der mit einem Sieg vorzeitig den 31. Titel perfekt machen kann. Lewandowski hatte sich Ende März in