Offene Fragen nach EM-Erleichterung in München

Vier Spiele der Fußball-EM werden in der Münchner Allianz Arena ausgetragen.

Matthias Balk/dpa

Nyon. Nach der Freude über das Grüne Licht von der UEFA geht es in München an die finalen Vorbereitungen für die EM. Etliche Aspekte sind aber noch nicht geklärt - und ganz entscheidend von der Politik abhängig. Zumindest eine Sorge sind die Gastgeber los.

Nach dem erlösenden Okay von der UEFA kann München in die heiße Vorbereitungsphase für die EM starten - vor dem Höhepunkt des Fußball-Sommers bleiben aber noch Fragen offen. Wie viele Zuschauer dürfen im Juni dann tatsächlich in die Arena?