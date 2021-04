Fußball-Bundesliga am Samstag: Fünf Spiele, fünf Köpfe

Kommt Bayern-Stürmer Robert Lewandowski noch auf die 40-Tore-Marke?

Matthias Schrader/AP POOL/dpa

Mainz. Robert Lewandowski will noch den Gerd-Müller-Rekord erreichen, Bremens Trainer Kohfeldt muss sich wohl trotz der Negativserie keine Sorgen um seinen Job machen. Beim BVB könnte Sancho zurückkehren.

Der FC Bayern München kann mit einem Sieg in Mainz schon am Samstag Meister werden. Doch der Titelverteidiger hat auch noch ein anderes Ziel - für seinen polnischen Torjäger Robert Lewandowski. Fünf Spiele, fünf Köpfe, auf die in den Samsta