Mit 6:1 gewann Bayer Leverkusen vor zwei Jahren gegen Eintracht Frankfurt. Alle Tore fielen in der 1. Halbzeit.

imago images/Revierfoto

Frankfurt. Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen – das ist das Spiel mit eingebauter Torgarantie. Seit 1979 hat es kein einziges Spiel zwischen den beiden Bundesligisten gegeben, in dem kein Treffer fiel. Sehr wahrscheinlich, dass es beim Aufeinandertreffen am Samstag wieder so sein wird.

Kevin Trapp steht am Samstag in Leverkusen (Anpfiff 18.30 Uhr) vor seinem 200. Bundesligaspiel. Mit Jubiläumsgeschenken sollte der Nationaltorhüter in Diensten von Eintracht Frankfurt besser nicht rechnen, dafür spricht einfach zu viel dage