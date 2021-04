Flick will Meistertitel schon in Mainz feiern

Bayern-Trainer Hansi Flick kann in Mainz wieder seinen Stürmer Robert Lewandowski auf das Feld schicken.

Matthias Balk/dpa POOL/dpa

München. Hansi Flick hat noch „ein „riesengroßes Ziel“ mit Bayern. In Mainz will er Meister werden - und dann im Titeljubel mit den Bossen seine Zukunft verhandeln. Zum fünften Stern will ein Rekordjäger beitragen.

Hansi Flick tippte gleich zweimal mit dem Zeigefinger auf das Wappen des FC Bayern mit den vier Meistersternen auf seiner schwarzen Trainingsjacke.Schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) soll beim Comeback von Torjäger Robert Lewandowski beim Münc