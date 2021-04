Bundesliga: Das war der Dienstag, das kommt am Mittwoch

Besiegelt: Trainer Dimitrios Grammozis (r) muss mit Schalke den Weg in die 2. Liga antreten.

Friso Gentsch/dpa Pool/dpa

Frankfurt am Main. Schalke ist definitiv abgestiegen, der FC Bayern so gut wie deutscher Meister. Frankfurt zeigt eine Reaktion - und am Mittwoch wollen beide Borussias ihre Aufholjagden fortsetzen.

Für den FC Schalke 04 ist in wenigen Wochen nach 30 Jahren das Kapitel Bundesliga beendet. Die 21. Saisonpleite macht den vierten Abstieg des traditionsreichen Clubs perfekt. Der FC Bayern München dagegen kann sich bereits am kommenden Spie