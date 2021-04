Bundesliga am Dienstag: Vier Spiele, vier Köpfe

Kölns Trainer Friedhelm Funkel setzt auf seinen Kapitän Jonas Hector.

Martin Meissner/AP-Pool/dpa

Frankfurt am Main. Zum Auftakt seiner Abschiedstour als Bayern-Trainer will Hansi Flick gegen Bayer Leverkusen einen Erfolg feiern. Kann Schalke den Abstieg vorerst vermeiden? Und was sagt Friedhelm Funkel?

Nicht nur auf dem Platz, auch daneben wird es im Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga immer interessanter. Gleich vier Trainer spielen zum Auftakt des 30. Spieltages eine besondere Rolle.1. FC Köln - RB Leipzig (18.30 Uhr)FRIEDHELM FUNKEL: