Zur Super League im Spitzenfußball: Die Maske ist gefallen – nachts um 0.30 Uhr

Osnabrück. Der größte Machtkampf in der Geschichte des europäischen Club-Fußballs eskaliert: Nach den in der Nacht zu Montag veröffentlichten Plänen zur Etablierung einer privaten Super League durch zwölf europäische Topklubs konterte die UEFA mit ihrer weitreichenden Reform der Champions League - und sprach eine beispiellose Drohung aus: Profis, die an der Super League teilnehmen, werden aus den Nationalmannschaften ausgeschlossen. Die Konfrontation sagt viel über den Zustand des Spitzenfußballs aus, findet Kommentator Benjamin Kraus.

Europas Fußball-Union UEFA beschließt die weitere Aufblähung der längst aufgeblähten Champions League: Noch mehr garantierte Spiele für die schon jetzt immer gleichen Eliteklubs des Kontinents. Allein das hätte einen Aufschrei bei jedem Fan