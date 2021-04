Die Stadt München verweigert weiterhin eine Garantie für die Zulassung von Publikum bei der EM.

Nyon. Es sind entscheidende Tage für den Deutschen Fußball-Bund. Für die EM im Sommer droht das Aus als Co-Gastgeber. Die Fans protestieren gegen die Europapokal-Reform. Innerhalb des Verbands gibt es scharfe Kritik am Führungspersonal.

Am malerischen Genfer See ringt der Deutsche Fußball-Bund um seine EM-Gastgeberrolle und eine Lösung in der politisch enorm heiklen Zuschauerfrage.Die Stadt München, die in diesem Sommer alle Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft a